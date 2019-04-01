МИД заявил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

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МИД России заявил о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, сообщает РИА «Новости».

Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а 1 апреля 1999 года вступил в силу. Соглашение заключалось на 10 лет с возможностью продления на такой же срок.

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Документ предусматривает стратегическое партнерство между странами. Согласно договору, страны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.

«Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с российской стороной.