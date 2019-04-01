Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции.
Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
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Ранее Эрдоган заявил, что турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) одержала победу на муниципальных выборах.
По его словам, представители ПСР возглавят около 56% местных органов власти.