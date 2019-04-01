Тимошенко и Порошенко соревнуются за второе место на выборах

После обработки 85,07% шоумен Владимир Зеленский остается на первом месте с результатом 30,34% голосов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,02% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,28%.

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Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,53%.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко.

По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.