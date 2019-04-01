В МИД России оценили шансы нормализации отношений с Украиной
Статс-секретарь, замглавы российского МИДа Григорий Карасин оценил возможность нормализации российского-украинских отношений на фоне происходящего на Украине. Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».
По словам дипломата, Москва хотела нормализации отношений с Киевом, потому что россиян и украинцев объединяет цивилизационная, духовная и культурная общность. Карасин подчеркнул, что в настоящее время шансов на это мало.
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«С подачи киевских властей антироссийский фактор стал чуть ли не нормой жизни для многих политических деятелей в стране и активно эксплуатируется в нынешней президентской гонке», — заявил Карасин.
Ранее в МИД России предупредили о провокациях Киева «в предвыборных целях».