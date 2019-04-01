В МИД России предупредили о провокациях Киева «в предвыборных целях»

Статс-секретарь – замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в Киеве «в предвыборных целях» могут попытаться устроить вооруженные провокации на юго-востоке Украины, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, риск обострения обстановки на юго-востоке сохраняется.

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«Нельзя исключать попыток правящего режима устроить в предвыборных целях очередные вооруженные провокации в регионе», — сказал Карасин.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.

Ранее в ОБСЕ признали первый тур выборов на Украине.