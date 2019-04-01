Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с Россией

Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с российской стороной. Об этом он написал в твиттере.

Он сразу отметил, что его пост не является «приколом» и «выборы тут ни при чем».

«Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю!», — написал Климкин.

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Ранее сообщалось, что Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование.

Отмечается, что соглашение было подписано 31 мая 1997 года. Документ предусматривает стратегическое партнерство между странами. Согласно договору, страны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.