Матвиенко спрогнозировала шансы Порошенко на победу в выборах

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что шансы на победу у действующего украинского лидера Петра Порошенко «ничтожны», передает РИА «Новости».

По мнению Матвиенко, Порошенко не выиграет выборы, если не задействует административный ресурс и не прибегнет к подтасовкам.

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«Думаю, если не будет подтасовок, административного ресурса, шансы выиграть выборы у Порошенко ничтожны», — поделилась Матвиенко.

Также она отметила, что предвыборная борьба была «грязной и скандальной».

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.

Второй тур запланирован на 21 апреля.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.