Обаму призвали к ответу из-за российской политики на выборах 2016 года

Завершившееся «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера оставило множество вопросов без ответа, один из основных: неумелые действия президента США Барака Обамы в отношении попыток вмешательства России в президентские выборы. Об этом пишет в колонке Fox News Бретт Великович.

Автор напоминает, что администрация Обамы была осведомлена о действиях Кремля, однако не предприняла серьезных ответных действий. По словам автора, «шокирует» то, что Обама в течение многих лет также был осведомлен о «планах России по подрыву американской демократии», но ничего не предпринял.

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После того, как во время предвыборной кампании 2016 года в США начала появляться конфиденциальная информация о попытках повлиять на исход выборов 2016 года, администрация не предпринимала конкретных шагов. Вместо этого кандидатам Дональду Трампу и Хиллари Клинтон были сделаны неоднозначные предупреждения с просьбой опасаться российских агентов, а сам Обама хранил молчание, подчеркивает колумнист.

В итоге Белый дом наконец-то осудил Россию лишь в октябре — всего за месяц до выборов президента США и это несмотря на то, что Обама знал об этом в течение нескольких месяцев, говорится в материале. Санкции за вмешательство последовали лишь после того, как пост президента США занял Дональд Трамп, однако они были «мягкими», заключает автор.

«Почему президент Обама не занял более жесткой позиции в отношении России? Почему он так долго ждал ответа на вопрос о вмешательстве Москвы в выборы? <...> Почему ФБР держало кандидата Трампа в неведении, если ведомство не считало, что он лично причастен к предполагаемому сговору с Россией? Америка заслуживает ответов», — пишет колумнист Fox News.

В марте генпрокурор США со ссылкой на итоги Мюллера заключил, что почти двухлетнее дело показало отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года, но российское вмешательство в избирательный процесс было.

Москва отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.