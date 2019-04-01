Назван лидер на выборах президента Украины после обработки 70% голосов

По итогам обработки 70% голосов после первого тура выборов президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК страны.

Результат Зеленского — 30,45% голосов.

Петра Порошенко поддержали 16,19%, Юлию Тимошенко – 13,15%.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.