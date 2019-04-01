Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование
С 1 апреля перестает действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, сообщает РИА «Новости».
Документ является основополагающим в отношениях Москвы и Киева.
Договор был подписан 31 мая 1997 года.
Документ предусматривает стратегическое партнерство между двумя государствами. Согласно договору, страны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.