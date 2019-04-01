«Это провал»: Слуцкий назвал предварительные результаты выборов президента Украины

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал предварительные результаты выборов украинского президента, передает ТАСС.

По мнению Слуцкого, предварительные результаты — это «провал политики» действующего главы страны Петра Порошенко.

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«В любом случае, предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента, пришедшего к власти в результате госпереворота», — заявил Слуцкий.

Также Слуцкий подчеркнул, что Порошенко «уступает почти половину голосов комику и шоумену».

Политик добавил, что в этой гонке Порошенко не помогли «ни санкции», «ни покровительство западных тьюторов», «ни предвыборная провокация в Керченском проливе».

«Нельзя исключать того, что во второй тур Порошенко прорывается исключительно благодаря административному ресурсу и различным махинациям», — заключил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Порошенко опережает Зеленского за рубежом.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.