Украинцам посоветовали пить чай в ожидании итогов выборов
Исполняющая обязанности главы минздрава Украины Ульяна Супрун призвала украинцев расслабиться в ожидании результатов голосования на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, жителям Украины стоит пить травяной чай в ожидании результатов.
Она также добавила, что чай со зверобоем помогает побороть депрессию.
Супрун подчеркнула, что украинцам следует встретиться с друзьями или любимыми на фоне выборов президента Украины.
Ранее сообщалось, что разрыв между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вырос почти вдвое.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.