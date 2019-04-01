Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине
Шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство по итогам первого тура выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, Зеленский лидирует с результатом в 29,97% голосов после обработки 20,30% протоколов.
Как отмечается, на втором месте расположился украинский лидер Петр Порошенко с 16,81% голосов.
При этом тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,35% избирателей.
Ранее сообщалось, что Порошенко лидирует в зарубежном избирательном округе.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.