Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине

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Шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство по итогам первого тура выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, Зеленский лидирует с результатом в 29,97% голосов после обработки 20,30% протоколов.

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Как отмечается, на втором месте расположился украинский лидер Петр Порошенко с 16,81% голосов.

При этом тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,35% избирателей.

Ранее сообщалось, что Порошенко лидирует в зарубежном избирательном округе.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.