Жертва домогательств Байдена оценила его заявление
Люси Флорес, которая обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в харассменте, прокомментировала его «оправдания». Об этом сообщает MediaITE.
«Я рада, что он готов слушать. Я рада, что он проясняет свои намерения», — сказала Флорес.
По ее словам, Байден ни один раз действовал ненадлежащим образом по отношению к женщинам.
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Она также добавила, что ее расстраивают слова Байдена о том, что он не считал свои действия «неуместными».
Ранее сообщалось, что Байден впервые лично прокомментировал обвинения в харассменте.