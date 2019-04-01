Жертва домогательств Байдена оценила его заявление

Люси Флорес, которая обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в харассменте, прокомментировала его «оправдания». Об этом сообщает MediaITE.

«Я рада, что он готов слушать. Я рада, что он проясняет свои намерения», — сказала Флорес.

По ее словам, Байден ни один раз действовал ненадлежащим образом по отношению к женщинам.

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Она также добавила, что ее расстраивают слова Байдена о том, что он не считал свои действия «неуместными».

Ранее сообщалось, что Байден впервые лично прокомментировал обвинения в харассменте.