ЦИК Украины отчитался о явке на президентских выборах
Явка избирателей в первом туре выборов президента Украины составила 63,48%, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным ведомства, об этом свидетельствуют результаты обработки данных 198 округов из 199.
Как отмечается, речь идет о явке избирателей на выборы к 20.00 (время совпадает с московским).
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Ранее сообщалось, что ЦИК Украины признал выборы состоявшимися.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.