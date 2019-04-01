Бойко сообщил о фальсификациях списков жильцов в Киеве

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что в списки жильцов некоторых квартир в Киеве без ведома хозяев были внесены дополнительно по 20-30 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «новые жильцы» появились в квартирах перед президентскими выборами на Украине.

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Он также добавил, что данные люди находятся в списках жильцов, но не прописаны в квартирах.

Ранее глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук объявила выборы президента состоявшимися.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.