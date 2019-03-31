Зеленский пообещал интервью выигравшему в пинг-понг журналисту

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своих эмоциях после публикации данных экзит-полов, передает РИА «Новости».

Он поделился, что эмоции у него классные, и добавил, что «это только начало».

Также сообщается, что Зеленский в течение всего дня тепло общался с представителями грузинских СМИ и заявил, что намерен углублять политические отношения с Грузией.

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Кроме того, в избирательном штабе Зеленского были расположены столы для настольного тенниса. В турнире по пинг-понгу принимали участие журналисты, а победившему Зеленский пообещал дать эксклюзивное интервью.

Ранее президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского «марионеткой» бизнесмена Игоря Коломойского.