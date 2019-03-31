Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского «марионеткой» бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал «112 Украина».
Порошенко увидел знак судьбы в выходе вместе с Зеленским во второй тур по итогам голосования 31 марта.
«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — сказал Петр Порошенко.
Сам Коломойский, на канале которого обычно показывались комедийные шоу Владимира Зеленского, ранее отрицал информацию о том, что финансово поддерживает кандидата.
После закрытия избирательных участков на Украине Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма после второго тура.
31 марта Украина выбирает президента. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.