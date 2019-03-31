Зеленский и Тимошенко ведут переговоры об объединении сил во втором туре, заявили в Раде

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Народный депутат Украины от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов, сообщает РИА «Новости».

«Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов», — написал Найем в своем телеграм-канале.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.