Голосование на выборах президента Украины прошло в Антарктиде

На избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский» завершилось голосование на выборах президента Украины, передает УНИАН

Отмечается, что в голосовании приняли участие 34 гражданина Украины.

На станции находятся участники 23-й украинской антарктической экспедиции и члены сезонного отряда ученых.

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«В 15.40 мск скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена ​​через интернет в Центральную избирательную комиссию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что соратники Тимошенко засели в палатках для защиты результатов выборов.