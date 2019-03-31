Голосование на выборах президента Украины прошло в Антарктиде
На избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский» завершилось голосование на выборах президента Украины, передает УНИАН
Отмечается, что в голосовании приняли участие 34 гражданина Украины.
На станции находятся участники 23-й украинской антарктической экспедиции и члены сезонного отряда ученых.
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«В 15.40 мск скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что соратники Тимошенко засели в палатках для защиты результатов выборов.