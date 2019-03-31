Демократ Байден оправдался после обвинений в харассменте

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые лично прокомментировал обвинения в харассменте, передает CNN.

Байден заявил, что никогда не считал, что вел себя когда-либо неподобающим образом.

«За свои многие годы предвыборной гонки и общественной жизни у меня были бесчисленные рукопожатия, объятия, проявления чувств, поддержки и утешения. И ни разу — никогда — я не считал, что действовал ненадлежащим образом. Если кто-то скажет, что я сделал так, я выслушаю его с уважением. Но это никогда не было сделано с намерением», — сказал Байден в своем заявлении.

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Ранее после обвинений от его имени выступила пресс-секретарь, она заявила, что Байден не помнит случая, который описала в колонке для The Cut бывшая член ассамблеи штата Невада Люси Флорес от демократической партий.

Люси Флорес в статье заявила, что Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без согласия. Девушка написала, что случай произошел, когда Байден приехал для того, чтобы поддержать ее на пост вице-губернатора в Неваде.

Флорес утверждает, что Байден подошел сзади, вдохнул запах ее волос и поцеловал в голову. Девушке это не понравилось, она назвала его действия «шокирующими». Флорес решила рассказать об этом, так как считает, что тема отношений демократа к женщинам практически не освещается в СМИ на фоне информации о его возможном участии в предвыборной гонке-2020.

До сих пор Байден не объявлял официально об участии в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.