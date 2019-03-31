Вышинский проголосует в киевском СИЗО на выборах президента Украины

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что содержащийся под арестом в киевском СИЗО глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский проголосует на президентских выборах. Об этом она написала в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Денисова посетила камеру Вышинского 31 марта. По ее словам, во время мониторингового визита она убедилась, что у Вышинского отсутствуют какие-либо жалобы на здоровье, однако он ожидает стоматологическую помощь.

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека добавила, что она поинтересовалась, будет ли Вышинский голосовать на президентских выборах. В ответ на вопрос омбудсмена, журналист сказал, что воспользуется своим конституционным правом.

Ранее сообщалось, что защита Вышинского планировала пожаловаться администрации СИЗО в Киеве из-за плохих условий в камере.

31 марта проходит первый тур президентских выборов на Украине. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.