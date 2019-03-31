В ЦИК Украины объяснили низкую явку избирателей с переходом на летнее время

В ЦИК Украины объяснили низкую явку избирателей с переходом на летнее время, сообщает УНН.

Ранее стали известны новые данные по явке на выборах президента Украины.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.

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