На Днепре бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник

На избирательном участке в Днепропетровской области Украины бюллетени для голосования на выборах президента хранились в кастрюле внутри холодильника, сообщает ТАСС.

Уточняется, что кастрюля была опечатана и использовалась вместо сейфа.

Кроме того, другой участок в области не открылся вовремя, поэтому местные жители взяли его штурмом.

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«В Кривом Роге участок не открылся вовремя, и там пенсионеры взяли его штурмом. Они сказали, что ждать на улице у них нет времени, и просто «занесли» двери в участок, чтобы начать голосование вовремя», — рассказал один из журналистов.

Ранее сообщалось, что километровая очередь из украинцев выстроилась на голосовании в Праге.

На Украине 31 марта проходят выборы президента.