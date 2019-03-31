Украинцы начали выбирать президента в США

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В США началось голосование на выборах украинского президента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне.

Как отмечается, голосование в американской столице Вашингтон открыли 18-летние юноша по имени Виктор и девушка по имени Полина.

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Уточняется, что голосование за границей закончится на избирательном участке в Сан-Франциско. Это произойдет 1 апреля в 6.00 (7.00 мск).

Ранее сообщалось, что завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.