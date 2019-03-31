Помощник Путина рассказал, почему всегда с собой берет цветные ручки

Помощник российского лидера Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков поделился, почему носит в портфеле шесть цветных ручек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты задали этот вопрос Ушакову после того, как увидели их у него во время встречи с Путиным.

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По словам Ушакова, он носит их «на всякий случай».

«На всякий случай разного цвета, подчеркнуть, особо выделить какое-то предложение, в том числе, когда показываешь документ начальнику», — рассказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что помощник Путина ответил Трампу на военный ультиматум по Венесуэле.