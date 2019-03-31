Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.

На фотоснимке видно несколько сотен человек, ожидающих голосования.

«В Праге интерес к выборам очень большой», — написал Перебийнис.

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Ранее сообщалось, что украинцы могут проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах, кроме России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.