Путин оценил работу Матвиенко

Президент России Владимир Путин рассказал о качествах председателя Совфеда Валентины Матвиенко, передает ТАСС.

«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые отличают ее от многих коллег: во-первых, она всегда в материале того, чем занимается, во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат, она над ним работает», — сказал Путин в эфире программы «Вести недели».

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По словам президента, у Матвиенко всегда есть собственное мнение, которое она не стесняется отстаивать.

Отмечается, что 7 апреля Матвиенко отметит 70-летний юбилей.