Посол США вновь сделала внушение украинцам; теперь в день выборов

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Посол США в Украине Мари Йованович выразила надежду, что все украинцы отдадут свои голоса в выборах президента Украины и определят собственное будущее. Ее заявление опубликовано в твиттере посольства США в Украине.

«В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины отправятся на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, которые обладают избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны», – заявила Йованович.

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Сообщение было опубликовано на украинском и английском языках.

До этого Йованович призвала кандидатов в президенты Украины придерживаться демократических принципов участия в избирательной кампании.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.