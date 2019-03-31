ВСУ обстреляли Горловку спустя 20 минут после начала выборов на Украине
Со стороны Вооруженных сил Украины открыли минометный огонь по поселкам Доломитное и Гольмовский на севере города Горловка.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представительство самопровозглашенного ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Уточняется, что всего утром 31 марта было выпущено 18 мин.
В настоящее время пока неизвестно есть ли пострадавшие из-за атаки ВСУ.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке на Украине нашли «мертвые души».
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.