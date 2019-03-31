ВСУ обстреляли Горловку спустя 20 минут после начала выборов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/883/12258883/RIAN_3020349.HR-pic905-895x505-89182.jpg">

Со стороны Вооруженных сил Украины открыли минометный огонь по поселкам Доломитное и Гольмовский на севере города Горловка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представительство самопровозглашенного ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Реклама

Уточняется, что всего утром 31 марта было выпущено 18 мин.

В настоящее время пока неизвестно есть ли пострадавшие из-за атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке на Украине нашли «мертвые души».

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.