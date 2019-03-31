Вдова Маккейна сделала заявление по выборам на Украине

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди сделала заявление по выборам президента Украины, передает УНИАН.

Отмечается, что Синди Маккейн работает на одном из избирательных участков в Киеве наблюдателем.

«Это день выборов в Украине. Для меня большая честь иметь возможность наблюдать за выборами в такой критичный момент в истории украинской демократии», — написала Маккейн в своем твиттере.

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Она также выложила фотографии урн и своего удостоверения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.