Увеличилось число нарушений в ходе голосования на Украине
Украинская полиция выявила 25 сообщений о нарушениях в ходе голосования, об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на МВД страны.
Уточняется, что нарушения связаны с избирательным процессом в девяти областях и городе Киеве.
Нарушения были связаны с фотографированием бюллетеней, незаконной агитацией, подкупом избирателей и попыткой вынесения бюллетеня из участка.
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Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на выборы в спортивном костюме и на велосипеде.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.