Увеличилось число нарушений в ходе голосования на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12275455/upload-RTS2FPGK-pic905-895x505-88101.jpg">

Украинская полиция выявила 25 сообщений о нарушениях в ходе голосования, об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на МВД страны.

Уточняется, что нарушения связаны с избирательным процессом в девяти областях и городе Киеве.

Нарушения были связаны с фотографированием бюллетеней, незаконной агитацией, подкупом избирателей и попыткой вынесения бюллетеня из участка.

Реклама

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на выборы в спортивном костюме и на велосипеде.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.