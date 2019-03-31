Глава избиркома испортила сразу 180 бюллетеней во Львовской области

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Глава одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в местной полиции.

Отмечается, что женщина поставила напротив одного кандидата штамп «Выбыл», потому что считала, что он покинул президентскую гонку. Заметив ошибку, она рассказала об этом избирательной комиссии.

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По данному факту завели уголовное дело по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов…) УК Украины.

Ранее сообщалось, что Кличко приехал на выборы в спортивном костюме и на велосипеде.

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