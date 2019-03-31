Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

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В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.

Уточняется, что мужчина в ходе тайного голосования попытался сфотографировать бюллетень, но это заметили члены комиссии и сотрудники полиции задержали нарушителя.

В настоящее время дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

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