Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Уточняется, что мужчина в ходе тайного голосования попытался сфотографировать бюллетень, но это заметили члены комиссии и сотрудники полиции задержали нарушителя.
В настоящее время дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.
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