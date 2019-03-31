Кличко приехал на выборы в спортивном костюме и на велосипеде

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Мэр Киева Виталий Кличко приехал в спортивном костюме и на велосипеде на избирательный участок, чтобы проголосовать. Об этом сообщает ТАСС.

Кличко зашел в спортивном костюме в здание и проголосовал.

После этого он заявил, что украинская сторона не должна свернуть с пути евроинтеграции.

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«Главное также, чтобы выбор украинцев был защищенным и справедливым», — добавил Кличко.

Отмечается, что мэр Киева не смог признаться за кого он отдал свой голос.

Ранее сообщалось, что стартовали выборы президента на Украине.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.