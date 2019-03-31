Украинцы начали выбирать президента

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За границей начались выборы украинского президента. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, первой страной, где началось голосование, стала Австралия. Там избирательный участок открылся в 23.00 (00.00 мск, 31 марта).

По словам директора департамента консульской службы МИД страны Сергея Погорельцева, голосование за границей закончится на избирательном участке в Сан-Франциско. Это произойдет 1 апреля в 6.00 (7.00 мск).

Ранее глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия намерена совершить вторжение в день выборов президента.