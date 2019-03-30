Познер рассказал о растерянности США после отчета по «российскому делу»

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что в США после публикации доклада Роберта Мюллера по «российскому делу» царит растерянность, сообщает «Взгляд.ru».

Познер напомнил, что с первого дня избрания Трампа демократы были уверены. что сговор с Россией будет доказан.

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«Говорили, что в 20-м году Трампу не [сможет] выиграть никогда, потому что либо он уже будет снят к этому времени, либо он сам уйдет, как Никсон ушел, когда он понимал, что его, конечно, снимут. Но, одним словом, ему конец. А теперь, наоборот, не только не конец, а в какой-то степени даже улучшилась его ситуация, потому что вот, он, оказывается, честный человек», – сказал Познер.

Кроме того, по мнению телеведущего, выводы команды Мюллера могут иметь значение для отношений России и США, поскольку раньше Трамп не мог предпринять никаких шагов навстречу Москве.

Ранее сообщалось, что издательства США захотели опубликовать печатную версию доклада по «российскому делу»