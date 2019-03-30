Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»

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Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, Чубайс — фигура непростая, и о нем нельзя судить по его открытому позиционированию в политической и общественно-экономической жизни.

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Квачков добавил, что председатель входит в некие круги, которые правят на Западе.

Уточняется, что в 2000-х годах Квачкова обвиняли в покушении на Чубайса, но в итоге оправдали.

Ранее сообщалось, что стало известно об освобождении экс-полковника Квачкова.