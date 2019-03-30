Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине
На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово «Россия» с маленькой буквы. Об этом сообщают «Известия».
Как отмечается, на данный момент петиция набрала 17 голосов из 25 тысяч необходимых.
«Внедрить нововведения в СМИ, книгопечатание, документооборот и тому подобное», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Украина запретила ввоз еще 10 книг из России, так как в них содержатся «признаки пропаганды».