В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю из-за НАТО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/11754499/RTR25MZO-pic905-895x505-12082.jpg">

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть конвенцию Монтре, регламентирующую судоходство в черноморских проливах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такая реакция последовала на заход кораблей НАТО в Черное море.

Реклама

«Все это очевидное бряцание оружием», — отметил Гемпель.

Он добавил, что поведение американской стороны в Черном море вызывает определенное напряжение, и если эта ситуация никак не изменится, то конвенцию надо будет пересмотреть. Политик уточнил, что речь идет о сокращении сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.