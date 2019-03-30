В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю из-за НАТО
Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть конвенцию Монтре, регламентирующую судоходство в черноморских проливах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такая реакция последовала на заход кораблей НАТО в Черное море.
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«Все это очевидное бряцание оружием», — отметил Гемпель.
Он добавил, что поведение американской стороны в Черном море вызывает определенное напряжение, и если эта ситуация никак не изменится, то конвенцию надо будет пересмотреть. Политик уточнил, что речь идет о сокращении сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море.
Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.