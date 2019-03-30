«Це літак для космонавтів»: Рогозин заговорил по-украински
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин по-украински ответил на критику комментатора в своем твиттере.
Он поделился со своими подписчиками фотографией нового самолета Ту-204-300.
Один из комментаторов спросил, почему внутри салона самолета «такое убожество».
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«Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів (Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов)», — ответил Рогозин.
В ответ пользователь отметил, что он «гражданин и патриот России».
Ранее глава России Владимир Путин на украинском языке отреагировал на действия властей Украины.