Порошенко случайно защитил Москву в прямом эфире

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала оговорился и случайно защитил Москву. Фрагмент выступления был опубликован в сети.

Из записи следует, что политик планировал раскритиковать Кремль, но из-за ошибки сделал противоположное.

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«Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе», — сказал Порошенко.

Затем он добавил, что ключ от мира находится в Москве.

Ранее сообщалось, что Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины.