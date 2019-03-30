Порошенко случайно защитил Москву в прямом эфире
Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала оговорился и случайно защитил Москву. Фрагмент выступления был опубликован в сети.
Из записи следует, что политик планировал раскритиковать Кремль, но из-за ошибки сделал противоположное.
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«Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе», — сказал Порошенко.
Затем он добавил, что ключ от мира находится в Москве.
Ранее сообщалось, что Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины.