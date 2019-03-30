Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась «судьба Европы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт президента.
В данном закрытом помещении президент выступает в роли верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принимает ключевые оборонные решения.
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«Именно в этой комнате во многих вопросах решалась судьба Европы, судьба Украины в Европе и судьба европейской интеграции», — сказал Порошенко.
Также он добавил, что в этом помещении было принято решение начать контрнаступление в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Порошенко сравнили с Бандерой и вурдалаком.