Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

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Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась «судьба Европы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт президента.

В данном закрытом помещении президент выступает в роли верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принимает ключевые оборонные решения.

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«Именно в этой комнате во многих вопросах решалась судьба Европы, судьба Украины в Европе и судьба европейской интеграции», — сказал Порошенко.

Также он добавил, что в этом помещении было принято решение начать контрнаступление в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Порошенко сравнили с Бандерой и вурдалаком.