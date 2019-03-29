Госдеп пригрозил России санкциями по Венесуэле
В Госдепе заявили, что США призывают Россию не исходить из того, что у нее есть полная свобода действий в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в ведомстве предупредили Москву о возможных санкциях «за действия» в Венесуэле.
Как отмечается, речь идет о прилете российский военных в Венесуэлу.
Реклама
При этом в Госдепе считают, что военные России якобы помогают властям Венесуэлы восстановить эксплуатацию ЗРК С-300.
Ранее советник президента США по нацбезапасности Джон Болтон увидел «угрозу» в присутствии российских военных в Венесуэле.