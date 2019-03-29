Госдеп пригрозил России санкциями по Венесуэле

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В Госдепе заявили, что США призывают Россию не исходить из того, что у нее есть полная свобода действий в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ведомстве предупредили Москву о возможных санкциях «за действия» в Венесуэле.

Как отмечается, речь идет о прилете российский военных в Венесуэлу.

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При этом в Госдепе считают, что военные России якобы помогают властям Венесуэлы восстановить эксплуатацию ЗРК С-300.

Ранее советник президента США по нацбезапасности Джон Болтон увидел «угрозу» в присутствии российских военных в Венесуэле.