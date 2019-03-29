Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко покинула дебаты на украинского телеканале из-за отсутствия украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время», — заявила Тимошенко.
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По ее словам, она вынуждена покинуть шоу из-за отсутствия Порошенко и Зеленского.
Она также пообещала прийти в студию позже и ответить на все вопросы.
Ранее СМИ сообщили, что Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты.