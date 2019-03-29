Отказавшихся кандидатов не снимут с выборов на Украине

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ЦИК Украины не будет снимать отказавшихся кандидатов с президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, украинский ЦИК не намерен вносить изменения в бюллетени для голосования из-за заявлений кандидатов.

Как отмечается, список кандидатов состоит из 39 претендентов на пост главы государства.

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При этом в ЦИК Украины подчеркнули, что заявления кандидатов относительно отказа от выборов не имеют никаких правовых последствий.

Ранее в Кремле рассказали, при каких условиях признают итоги выборов на Украине.