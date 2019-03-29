Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
В тексте документа говорится, что глава верхней палаты была приставлена к высшей государственной награде за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, а также за укрепление обороноспособности страны.
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Валентина Матвиенко возгалавляет Совета Федерации с августа 2011 года.
Ранее сообщалось, что Матвиенко призвала увеличить число женщин во власти.