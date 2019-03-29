Песков не исключил встречи Путина с президентом Эстонии

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможна ли встреча главы государства с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет.

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По его словам, в планах Путина встречи с Кальюлайд пока нет, однако такая возможность не исключена.

«Пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому в плане пока каких-либо встреч не значится», — отметил Песков.

Он добавил, что для решения этого вопроса еще есть время.