Песков не исключил встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможна ли встреча главы государства с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет.
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По его словам, в планах Путина встречи с Кальюлайд пока нет, однако такая возможность не исключена.
«Пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому в плане пока каких-либо встреч не значится», — отметил Песков.
Он добавил, что для решения этого вопроса еще есть время.