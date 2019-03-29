В Кремле рассказали, при каких условиях признают итоги выборов на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Москва признает итоги выборов на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание [в Москве] нелегитимными итогов выборов [на Украине]», — отметил Песков.

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Однако он добавил, что позиция России будет зависеть от того, как пройдут выборы. Сейчас об этом нет смысла говорить, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Песков отреагировал на ультиматум Трампа по Венесуэле.