Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА «Новости».

Коломойский заявил, что в ситуации, когда 24 украинских моряка остаются под стражей, не нужно винить российскую сторону.

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«Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен», — заявил Коломойский.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.